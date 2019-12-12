مسؤول: الإقبال في انتخابات الجزائر يسجل 20 بالمئة عند الساعة الثالثة مساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس هيئة الانتخابات بالجزائر في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية إن الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم الخميس سجل 20 بالمئة عند الساعة الثالثة مساء (1400 بتوقيت غرينتش).

Advertisements

وتعارض حركة احتجاج ضخمة الانتخابات، وكانت ترغب في عدم إجرائها قبل أن يتم إزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل من السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0700 بتوقيت غرينتش وستغلقها عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش اليوم، حسب "رويترز".

وخرج الآلاف إلى شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى اليوم الخميس مرددين هتافات "لا للتصويت" ومطالبين بالحرية فيما تنظم السلطات انتخابات رئاسية تعتبرها الحركة الاحتجاجية مسرحية تهدف إلى إبقاء النخبة الحاكمة في السلطة.

وفي العاصمة هرع رجال الشرطة لتفريق مسيرات المحتجين بالعصي لكنهم تراجعوا مع وصول المزيد من المتظاهرين. وبينما كان شرطي يحاول أن يلقي القبض على شاب عمره في حدود 25 عاما صاح الشاب "نحن أحرار".