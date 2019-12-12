الإرياني: الحوثيون يستخدمون قاعات الدراسة لنشر الأفكار المتطرفة المستوردة من إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تجريف وغسل عقول طلاب وشباب في المدارس والجامعات الحكومية.

وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «بدلا من تركيز الجهود على رفع مستوى التحصيل العلمي حولت الميليشيات الحوثية الحرم الجامعي إلى حوزة، وخصصت قاعات الدراسة لتحليل خطابات سيدها القادم من كهوف صعدة».

وأضاف الإرياني: اليمن ستدفع لعقود قادمة ثمنا باهظا جراء اختراق الميليشيات الحوثية العملية التعليمية وتلاعبها بالمناهج الدراسية في مراحلها الأولى والجامعية وتوجيهها بما يخدم أهدافها الخبيثة، والذي سيؤثر بشكل مباشر على الأداء الأكاديمي، وضعف مخرجات التعليم وعدم مواكبتها للتطور العلمي وسوق العمل.‏وجدد الإرياني دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن للضغط على الميليشيات الحوثية للنأي بالعملية التعليمية، وعدم استخدام قاعات الدراسة لنشر الأفكار المذهبية المتطرفة المستوردة من إيران.

إلى ذلك شيعت ميليشيات الحوثي 3 من قياداتها الميدانية لقوا مصرعهم في غارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفتهم في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن. وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنه تم تشييع جعفر هبرة قائد كتيبة ما يسمى «التدخل السريع»، وحسن الشهاري في مديرية سحار بصعدة المعقل الرئيس للميليشيات.

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وكان القيادي الحوثي صالح الغرباني، الذي يحمل رتبة مقدم، لقي مصرعه أيضا في اليومين الماضيين في جبهة الفاخر، وقامت الميليشيات بتشييعه في منطقة الاحرم بمديرية دمت شمال الضالع.

إلى ذلك اشتدت حدة المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي الإيرانية بجبهة بتار والجب شمال الضالع.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة رايتس رادار أنها رصدت بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية والدولية حالات تجنيد الأطفال بشكل غير مسبوق والزج بهم في جبهات القتال بشكل مخيف، حيث تؤكد الإحصائيات أن أكثر من 30% من مقاتلي جماعة الحوثي هم من الأطفال القصر، ممن تقل أعمارهم عن السادسة عشرة.

ودعت رايتس رادار التي تتخذ من هولندا مقرا لها إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإلى ضرورة التوثيق المستمر للانتهاكات وجمع الأدلة، حتى لا يفلت الجناة من العقاب.

فيما كشفت منظمة الهجرة الدولية، عدد النازحين الذين تشردوا في اليمن منذ بداية العام الحالي، بفعل الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران منذ خمسة أعوام، وقالت: نزح نحو 393,000 يمني منذ بداية العام الحالي، بسبب الصراع الذي تسبب فيه الانقلابيون».

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