الرئيس الفلسطيني يمنح آل الشيخ نجمة الاستحقاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المنامة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفير خادم الحرمين الشريفين السابق لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ وسام نجمة الاستحقاق الفلسطيني، تقديرا لإسهاماته ودوره في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي ونصرة القضية الفلسطينية. وقال آل الشيخ «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد في كلمته السامية في أعمال القمة الخليجية بالرياض حق الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، وهو حق لا يمكن التنازل عنه ولا إغفاله أو المزايدة عليه بأي حال من الأحوال، فهو حق أصيل مكتسب لهم وسيتحقق بإذن الله».



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