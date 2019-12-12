واشنطن تهدد بتدويل قضية قتل العراقيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وكالات - بغداد

فيما تواصل مسلسل خطف الناشطين بالعراق، جددت الخارجية الأمريكية دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت نقسه استعدادها لتحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، تستهدف النشطاء في الحراك بالعراق.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أوتاغوس، إنه «عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم»، مبينة أنه «يجدر بالدول أن تسمح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم، فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية وواشنطن تدعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيهم العراق لأنهم يريدون محاسبة الحكومات التي يجب أن تقوم بعملية إصلاحية وتتصرف بطريقة مسؤولة، وأن تخضع للمساءلة في أي من أنحاء العالم».

على صعيد آخر، أفاد ناشطون مدنيون أن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشطين الشابين عمر العامري وسلمان المنصوري، بعد مغادرتهما ميدان التحرير، وسط بغداد ولم يعرف بعد مصيرهما، وقالوا إن الناشط المدني، أحمد السويدي، وشخصا آخر كان معه، تعرضا أيضا لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في شارع الأطباء وسط مدينة الديوانية، في محاولة اغتيال فاشلة، وصلت على إثرها القوات الأمنية لمكان الحادث وطوقت المنطقة.

وشهدت بغداد أمس تشييع الناشط علي نجم اللامي، وسط المتظاهرين في ساحة التحرير، والذي قتل بالرصاص عقب مغادرة الساحة مباشرة، وباتت حملة الترهيب والتخويف ضد الناشطين في العراق تثير قلقا كبيرا، ليس على المستوى المحلي فقط، بل الدولي أيضا.