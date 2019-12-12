شوارع ليبيا تستعد للانتفاض ضد إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخرج الليبيون اليوم عقب صلاة الجمعة في جميع أنحاء البلاد في مظاهرات كبرى للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، وللتعبير عن رفضهم للاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع حكومة السراج.

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ووجهت منظمات مدنية الدعوة إلى الليبيين للخروج في مظاهرات عارمة بكل مدن ليبيا ضد التدخل السافر للرئيس التركي، والانتفاض دفاعا عن الوطن وصد الغزو وتدمير مؤامراته وتدابيره.

ويتوقع أن تشهد أغلب المدن الليبية مسيرات حاشدة، بعدما منحت سلطات شرق ليبيا الضوء الأخضر لهذه المظاهرات، وأعلنت استعدادها الكامل لتأمينها، بينما تستمر التعبئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة الموقتة أمس الأول، أنها أصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتأمين وحماية كل المظاهرات التي دعت لها مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المدن الليبية لرفض الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق التي وصفتها بـ»الحكومة الانقلابية»» مع تركيا بكل أشكالها، وجددت مطالبها لمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بسحب اعترافها بهذه الحكومة «غير الدستورية» التي تم تنصيبها على الليبيين «لما خلفته من ضرر بقوتهم ومؤسساتهم وثرواتهم وكرامتهم وسيادتهم من خلال التحالف مع الجماعات الإرهابية، وكذلك من خلال التفريط في ما تبقى من سيادة لليبيا».