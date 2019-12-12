رئيس الجزائر يعلن اليوم.. وبوتفليقة يتقدم الناخبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

فيما أدلى الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة بصوته في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس، يتوقع أن تعلن النتائج اليوم ويجري الكشف عن رئيس البلاد.

وكلف بوتفليقة شقيقه ناصر بالتصويت نيابة عنه بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة التي فتحت أبوابها بداية من الثامنة صباح أمس، إيذانا بانطلاق الاقتراع الرئاسي الذي سيفرز خليفة بوتفليقة، وسط انقسام حاد في الشارع بين المؤيدين والمعارضين.

Advertisements

واضطر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من منصبه تحت ضغط من احتجاجات الشارع والجيش، ومنذ ذلك الحين يطالب المحتجون برحيل جميع رموز عهد بوتفليقة وإصلاح النظام السياسي بشكل كامل.

ويحق لنحو 24 مليون جزائري الإدلاء بأصواتهم في 60 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء الجمهورية، وفقا لأرقام رسمية.

المتنافسون على رئاسة الجزائر