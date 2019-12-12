رئيس الجزائر يعلن اليوم.. وبوتفليقة يتقدم الناخبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما أدلى الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة بصوته في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس، يتوقع أن تعلن النتائج اليوم ويجري الكشف عن رئيس البلاد.
وكلف بوتفليقة شقيقه ناصر بالتصويت نيابة عنه بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة التي فتحت أبوابها بداية من الثامنة صباح أمس، إيذانا بانطلاق الاقتراع الرئاسي الذي سيفرز خليفة بوتفليقة، وسط انقسام حاد في الشارع بين المؤيدين والمعارضين.
واضطر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من منصبه تحت ضغط من احتجاجات الشارع والجيش، ومنذ ذلك الحين يطالب المحتجون برحيل جميع رموز عهد بوتفليقة وإصلاح النظام السياسي بشكل كامل.
ويحق لنحو 24 مليون جزائري الإدلاء بأصواتهم في 60 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء الجمهورية، وفقا لأرقام رسمية.
المتنافسون على رئاسة الجزائر
- عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبلعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات
- عبدالمجيد تبون، المرشح الحر
- عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطنيعزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي
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