جهرمي: تعرضنا لهجوم على البنية التحتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ادعت إيران أنها أحبطت هجوما الكترونيا كبيرا تعرضت له. وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد اذري جهرمي إن بلاده أحبطت هجوما شنته حكومة أجنبية على البنية التحتية الإيرانية، وذلك بعد شهرين من تقارير عن عملية الكترونية أمريكية ضدها.

وقال لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء «واجهنا في الآونة الأخيرة هجوما منظما للغاية برعاية دولة على البنية التحتية للحكومة الالكترونية تم صده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات»، وأضاف «هذا الهجوم كان كبيرا جدا» وذكر أنه سيتم الكشف لاحقا عن التفاصيل.

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ولم يتضح ما إذا كان اذري جهرمي يشير إلى الهجوم الالكتروني الذي قال مسؤولون أمريكيون إنه وقع في أواخر سبتمبر واستهدف تعطيل قدرة طهران على نشر «الدعاية» أو هجوم جديد.

وكان مسؤولون أمريكيون أبلغوا رويترز في أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة نفذت ضربة الكترونية سرية على إيران بعد الهجمات التي وقعت في 14 من سبتمبر على منشأتي نفط سعوديتين، والتي اتهمت طهران بالمسؤولية عنها.

وكان اذري جهرمي رد على التقرير وقتها بالقول «يبدو أنهم شاهدوا حلما».