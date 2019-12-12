وزير الدفاع الأمريكي يتوعد إيران برد حاسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران المتزايدة لزعزعة استقرار المنطقة، متوعدا إياها بالرد الحاسم.

وأكد إسبر، في مؤتمر صحفي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أمس الأول «مساعي طهران في الأشهر الأخيرة تتزايد لزعزعة استقرار المنطقة، حيث هاجمت أهدافا في السعودية، وعطلت الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي، وقدمت الدعم للعديد من المجموعات المسلحة. ولمواجهة هذه التهديدات الإيرانية المتزايدة نتبع نهجا لتعزيز دفاعاتنا، وتمكين شركائنا من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل».

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وأضاف «منذ شهر مايو من هذا العام، تم نشر نحو 14000 من جنودنا في المنطقة ليكونوا دليلا ملموسا على التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا. لا تهدف هذه القوات الإضافية إلى التصعيد، بل تهدف إلى طمأنة أصدقائنا والدعم في حال أي تهديد أو هجوم».

وتوعد وزير الدفاع بالرد الحاسم في حال أي هجوم أو تهديد من قبل إيران، مؤكدا «سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا».

ولفت إسبر إلى أنه على مدار الـ18 شهرا الماضية، كثفت وزارة الدفاع من حملة الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران في مسعى إلى إعادة «النظام الإيراني» إلى طاولة المفاوضات من أجل صفقة جديدة أفضل تعالج التهديدات الصادرة عن إيران.