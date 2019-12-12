كشف النائب العام الإيراني ​محمد جعفر منتظري​ عن أن "بعض ​المتظاهرين​ قتلوا ببنادق صيد خلال ​الاحتجاجات​ على رفع سعر ​الوقود​"، موضحاً أن "السلطات صادرت ​سيارة​ من طراز بيجو داخلها 84 بندقية صيد مع طلقاتها في مدينة قم"، مشيراً إلى ان "بعض القتلى في المظاهرات التي شهدتها عموم البلاد، أصيب برصاص هذه البنادق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام الإيراني: بعض المتظاهرين قتلوا ببنادق صيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.