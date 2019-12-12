"داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي الذي أوقع أكثر من 70 قتيلا في النيجر

تبنى تنظيم "داعش" الارهابي الهجوم الإرهابي الذي أوقع أكثر من 70 قتيلا في النيجر.
وكانت وزارة الدفاع في النيجر قد أعلن مساء أمس عن "مقتل 71 جنديا وإصابة 12 آخرين في هجوم مزدوج للمسلحين على قاعدة عسكرية في مدينة إينات غربي النيجر، قرب الحدود مع مالي".
فيما أعلنت رئاسة النيجر أن الرئيس محمدو إيسوفو قطع زيارته لمصر من أجل العودة إلى نيامي "على خلفية المأساة التي وقعت في إينات".
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