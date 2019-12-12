أكد المتحدث الرسمي باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية العميد يحيى سريع، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تصدي ​الجيش​ و​اللجان الشعبية​ لزحف واسع من قبل قوات التحالف العربي في ​محافظة الجوف​"، موضحاً ان "الزحف استمر 16 ساعة تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 30 غارة جوية دون تحقيق أي تقدم مع سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف قوات التحالف"، مشيراً الى ان "القوة الصاروخية ساندت قوات الجيش عبر اطلاق عدد كبير من ​الصواريخ​ البالستية من طراز قاصم، حيث حققت اصابة مباشرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سريع: تصدينا لزحف برّي ترافق مع غارات جوية مكثفة بمحافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.