خارجية كوريا الشمالية : واشنطن تتصرف كقطاع طرق

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الكورية الشمالية، في بيان لها، ان "​الولايات المتحدة​ تتصرف كقطاع طرق وليس لديها ما تقدمه لها، في إشارة لتخلي ​بيونغ يانغ​ عن برامجها النووية والصاروخية"، منتقدةً "دعوة الولايات المتحدة لاجتماع ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم"، معتبرة انه "أمر غبي سيساعد بيونغ يانغ على اتخاذ قرار واضح بشأن المسار الذي ستختاره".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن اعلنت ​الولايات المتحدة الاميركية​ في وقت سابق، استعدادها لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التوصل لاتفاق مع بيونغ يانغ.