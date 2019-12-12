خارجية كوريا الشمالية : واشنطن تتصرف كقطاع طرق

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان لها، ان "الولايات المتحدة تتصرف كقطاع طرق وليس لديها ما تقدمه لها، في إشارة لتخلي بيونغ يانغ عن برامجها النووية والصاروخية"، منتقدةً "دعوة الولايات المتحدة لاجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم"، معتبرة انه "أمر غبي سيساعد بيونغ يانغ على اتخاذ قرار واضح بشأن المسار الذي ستختاره".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن اعلنت الولايات المتحدة الاميركية في وقت سابق، استعدادها لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التوصل لاتفاق مع بيونغ يانغ.
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