لفت الوزير السابق ​سجعان قزي​ في حديث تلفزيوني إلى أن "البيان الختامي ل​مؤتمر​ مجموعة الدعم الدولي ل​لبنان​ أكد ان ​المجتمع الدولي​ لن يدع لبنان يسقط ولكن لا يمكن مساعدة لبنان في شكل حكمه الحالي"، مشيراً إلى أن "هذه المجموعة اعترفت ب​الدولة اللبنانية​ من جهة واعترفت بحركة 17 تشرين الاول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قزي: مجموعة الدعم الدولي للبنان اعترفت بالدولة اللبنانية من جهة وبحركة 17 تشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.