قوى الامن الداخلي: نتحرك بناء على إشارة القضاء المختص وننفّذ قراراته وأحكامه

اعلنت ​قوى الامن الداخلي​ انها "تلتزم في مدوّنتها السلوكية بكامل حقوق الإنسان، وتحترم القوانين التي تنص على أنها ضابطة عدلية تتحرك بناء على إشارة ​القضاء​ المختص وتنفّذ قراراته وأحكامه".

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