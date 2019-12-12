الجميل:السلطة ومصرف لبنان تواطآ عبر رفض وضع قواعد رسمية للتحويلات المالية

أكد رئيس "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "جنى عمر اللبنانيين محجوز في ​المصارف​، في حين يهرب أصحاب النفوذ أموالهم ومن ضمنها ​الأموال المنهوبة​"، مشيراً الى ان "السلطة و​مصرف لبنان​ تواطآ عبر رفض وضع قواعد رسمية للتحويلات، تاركين بعض الانتهازيين في المصارف يقبضون العمولات مقابل كل تحويلة"، موضحاً انه "وفي هذا الوقت المحاصصة مستمرة".

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