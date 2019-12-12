النشرة: تساقط امطار غزيرة بمنطقة النبطية مع انخفاض درجات الحرارة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية عن اشتداد العاصفة بعد ظهر اليوم في منطقة النبطية مصحوبة بامطار غزيرة ورياح شديدة مع برق ورعد، بالاضافة الى انخفاض درجات الحرارة، ولامس الضباب مرتفعات ​اقليم التفاح​ و​مرجعيون​ وشكلت ​الامطار​ بركا ومستنقعات في الطرقات لا سيما على طريق ​جادة نبيه بري​ في ​كفررمان​ وعلى طريق زوطر ومزرعة ​الحمرا​.

وتفجرت الينابيع في اعالي اقليم التفاح وتدفقت ​المياه​ في مجرى ​نهر الزهراني​ كما ارتفع منسوب نهر الليطاني عند جسر الخردلي.

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