خريش: حددنا اهدافنا ونريد حكومة تنقذ البلد من الانهيار

اكدت نائبة رئيس التيار الوطني للشؤون السياسية ​مي خريش​ "اننا بانتظار ​الاستشارات النيابية​ يوم الاثنين على ان تتشكل ​الحكومة​ في وقت سريع"، مشيرة الى ان "تكتل ​لبنان​ القوي اعلن موقفه الواضح وعلل اسبابه"، معتبرة ان "هناك اولوية في البلد ويجب ان نضحي لان لبنان غير قادر على تحمل ترف الانتظار".

وفي حديث تلفزيوني، اوضحت خريش "اننا حددنا اهدافنا ونريد حكومة تنقذ البلد من الانهيار ومعيار النجاح ان يترأسها رئيس اختصاصي ووزراء اختصاصيين"، مشيرة الى ان "تكتل ​لبنان القوي​ لديه 27 نائبا وهو قادر على لعب دور المعارضة من داخل ​مجلس النواب​".

وكشفت ان "طرحنا بتشكيل حكومة اختصاصيين لا يعني تخلينا عن حق لبنان بالدفاع عن ارضه بكافة طرق ​المقاومة​".

