جمالي: ما قام به حبيش ينطلق من معارضته كنائب ومحام استخدام القضاء لغايات سياسية

اعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما قام به الزميل ​هادي حبيش​ ينطلق من معارضته كنائب ومحام استخدام ​القضاء​ لغايات سياسية، فمع التأكيد على رفض تغطية اي مرتكب نشدد على ضرورة عدم التعامل بانتقائية مع الملفات ومخالفة القانون وتجاوز الاصول والنصوص والحصانات لغايات سياسية كي لا يصبح القاضي خصما بدلا من ان يكون حكما عادلا".

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