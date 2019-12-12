انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ​فيديو​ من داخل احد ​المصارف​ ويظهر فيه ​عسكري​ في ​الجيش اللبناني​ يطالب بالحصول على كامل راتبه وقد وقع خلاف بسيط مع الموظف.

وفي خطوة اعتراضية جلس العكسري في اعلى الطاولة لبعض الوقت قبل مغادرته المصرف.

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كانت هذه تفاصيل خبر عسكري بالجيش يعترض على عدم قبض كامل راتبه من احد المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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