أبو جودة ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي

ترأس ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جودة، في مكتبه بسرايا زحلة، اجتماعا ل​مجلس الأمن​ الفرعي، حضره: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قائد ​منطقة البقاع​ العسكرية العميد وليد سمرجي ممثلا بالعميد جورج الخولي، ممثل رئيس فرع ​مخابرات الجيش​ في البقاع العقيد جوزف غضبان، قائد منطقة البقاع الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ربيع مجاعص، رئيس دائرة أمن عام البقاع الاولى العقيد بشارة ابو حمد، المدير الاقليمي ل​امن الدولة​ في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس شعبة معلومات البقاع في ​الامن العام​ العقيد جمال جاروش، آمر مفرزة زحلة القضائية العقيد طرودي القاضي، رئيس فرع معلومات البقاع في قوى الامن الداخلي العقيد ​طوني صليبا​، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد عباس جانبين، ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.

وشدد أبو جودة على "حسن التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية والإدارية والأمنية".

وتم البحث في مواضيع عدة، أبرزها:

"1 - جريمة قتل الراحل حسين ثائر المذبوح في بلدة ​علي النهري​ والإجراءات المتخذة لتوقيف المتورطين.

2 - تجدد ظاهرة سرقة السيارات ومحاولات الخطف، حيث أعطى أبو جودة توجيهاته إلى ​قادة الأجهزة الأمنية​ لإيلاء هذه الظاهرة الأهمية القصوى حفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم، مشددا على "أهمية دور المواطنين في هذا الخصوص، داعيا اياهم إلى إبلاغ ​القوى الامنية​ فورا عند مشاهدتهم او تعرضهم لاي جريمة لتحقيق الاستجابة السريعة والفعالة.

3 - التدابير والإجراءات الامنية المتخذة خلال فترة الأعياد، حيث اطلع ابو جوده من قادة الأجهزة الأمنية على الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الخصوص، وأعطى توجيهاته للحفاظ على النظام و​الأمن العام​.

وفي الختام، أبقى المجلس اجتماعاته مفتوحة بغية "التنسيق والتعاون لمواجهة اي مستجد".