أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الاماراتية بأن "مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ ييزور ​لبنان​ الاسبوع المقبل في فترة تكثيف المفاوضات حول ​تشكيل الحكومة​ وبعد اقتراب ​الاحتجاجات​ من شهرها الثالث"، مشيرةً إلى أن "هذه الزيارة تعد الاهم على المستوى الاميركي منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الاول".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة "ذا ناشيونال": ديفيد هيل سيزور لبنان الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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