شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تراجع معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الماضي، ومنذ بدء العام الحالي يؤكد نجاح سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي التى تنفذها مصر وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المواطنين المصريين.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن تراجع معدل التضخم، يعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-4.3%"، ومجموعة الفاكهة بنسبة "-3.5%"، ومجموعة الأسماك بنسبة "-1.8%"، ومجموعة اللحوم بنسبة "-1.7%"، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة "-1.7%"، الحبوب والخبز بنسبة "-1.3%"، مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة "-2.1%"، قسم النقل والموصلات بنسبة "-0.4%"..

وأوضح نصر الدين ، أن تراجع السلع الأساسية والغذائية بشكل كبير أدى الى انخفاض معدل التضخم وعليه تتزايد القدرة الشرائية للمواطنين وينتهي الغلاء، مشددا على أن توالي اجراءات الاصلاح الاقتصادي تبشر بمزيد من التراجع في أسعار السلع من ناحية والقضاء على البطالة من ناحية أخرى.

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