شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: الدولة أنفقت 287 مليار جنيه على الدعم فى السنة المالية 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، إن حجم مخصصات الدعم في موازنة السنة المالية 2018/2019 بلغت 328.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أن ما تم إنفاقه فعليًا في 30 يونيو 2019 بلغ 287 مليار جنيه.

كما أوضح أن حجم مخصصات دعم البترول في موازنة السنة المالية 2018/2019 بلغت 89 مليار جنيه، وأن ما تم إنفاقه بالفعل في نهاية السنة المالية بلغ 84 مليار جنيه، مقارنة بـ120 مليار جنيه فى العام السابق له 2017/2018.

وأضاف أنه كان قد تم تخصيص مليار جنيه لدعم المزارعين، وأن ما تم إنفاقه فعليا 574 مليون جنيه، فضلاً عن تخصيص 16 مليار جنيه لدعم الكهرباء تم إنفاقهم بالكامل.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 3.8 مليار جنيه لصالح دعم الأدوية والتأمين الصحى للطلبة، وما تم إنفاقه من هذا المبلغ 2.1 مليار جنيه، وقاطعه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلاً: "هناك مليار جنيه لم يستخدموا في دعم الأدوية.. راحوا فين، نريد تفاصيل كاملة من وازرة الصحة".

وأوضح محمد عبد الفتاح أن هناك حوكمة لمنظومة الدعم أدت إلى ضبط بعض الأمور منها دعم المواد الترولية الذى انخفض بسبب تحرير سعر المحروقات، وبالنسبة لدعم المزارعين لم يعد موجود، لأن المحصول يباع بالسعر العالمى ولكن المخصص فى الموازنة هو لدعم قروض إنتاج النباتى و مكافحة آفات القطن.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة قضية الدعم وموقفه بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.