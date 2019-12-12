شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تثقيف الحرية المصرى يشارك بفعاليات ورشة شباب المتوسط بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ماجد طلعت، أمين التثقيف بحزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات ورشة عمل شباب المتوسط "جذور مشتركة"، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، وتحدث فيها عن التحديات المشتركة التي تواجه دول حوض البحر المتوسط وكيفية إيجاد حلول لها لطرحها كتوصيات للعمل من خلالها علي تفعيل دور الشباب في اتخاذ القرار.

وقال ماجد طلعت، إن الورشة شارك فيها جنسيات من 17 دولة واستمرت حوالى 6 ساعات، وتمت المناقشة عن الجذور المشتركة والحضارات اللي شهدتها منطقة الأورومتوسط، بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه منطقة الأورومتوسط كالبطالة والتغيرات المناخية والبيئية والإرهاب والهجرة.

وأشار أمين التثقيف بحزب الحرية المصري، إلى أنه تم تقسيم الورشة لثلاث مجموعات من أجل إخراج توصيات من شأنها إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية.

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