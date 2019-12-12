شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" للبرلمان: عدد الفقراء 32 مليون.. ونقدم خدمات الدعم لـ16 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن لقطاع الحماية الاجتماعية، إن نسبة المنصرف من باب الأجور وتعويضات العاملين فى 30 يونيو 2019 تنخفض بشدة عن المخصص لها فى بداية السنة المالية، لافتة إلى أن ذلك بسبب إحالة عدد كبير من الموظفين إلى المعاش دون تعيين غيرهم، موضحة أن عدد من أحيلوا لمعاش وصلت نسبتهم إلى حوالى 25% من إجمالى العاملين فى الوزارة، فضلا عن تأخر الترقيات لبعض العاملين.

وفيما يتعلق بالإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية والدعم، أوضحت القباج أن المبلغ المخصص للمزايا الاجتماعية تم استنفاذه بالكامل فيما عدا برنامج تكافل وكرامة، تم رد جزء منه للخزانة العامة، وعلق النائب طلعت خليل قائلا: "ملاحظين إن الإنفاق على تكافل وكرامة بينخفض، وكنا مخصصين لها فى الحساب الختامى الماضى مبلغ أكبر من الحالى وصل إلى 11 مليار جنيه، هما الفقرا بيقلوا و لا إيه".

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وعلقت نائب وزيرة التضامن قائلة: "تكافل وكرامة فى أول عامين كان به توسع مستمر ولم يكن هناك تدقيق ومراجعة للحالات"، فقاطعها النائب طلعت خليل قائلا: "عندى ثلاثة أرباع الناس خرجوا من البرنامج رغم إنهم مستحقين"، وقالت: "كنا 2 مليون و250 ألف مستفيد انخفضوا إلى مليون و890 ألف مستفيد بعد اكتشاف تزوير بطاقات المعاقين، ثم ارتفع عدد المستفيدين مرة أخرى بعد الميكنة والتدقيق إلى 2 مليون و400 ألف".

وأضافت: "الفقراء فى مصر حوالى 32 مليون مواطن ونحن نقدم خدمة لـ16 مليون، لو عايزين ندعمهم كلهم زودوا الموازنة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة موقف الدعم بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.