"سياحة النواب" تتفقد مسار العائلة المقدسة في المنيا وأسيوط لإزالة المعوقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب النائب عمرو صدقي، أنه في إطار متابعة اللجنة لنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، والاطمئنان على إزالة أي معوقات أمام تنفيذ هذا المشروع القومي، فإن اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال الأيام القادمة.

وأضاف صدقي - في تصريح اليوم الخميس- أن زيارة اللجنة تأتي لتفقد أعمال التطوير بنقاط مسار العائلة المقدسة التي تمر بالمحافظتين والوقوف على آخر المستجدات بهذا المشروع المهم لمصر استراتيجيا وسياحيا، مؤكداً أن هذه الزيارة جاءت بناءً على تلقى اللجنة عدد من طلبات الإحاطة بشأن المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع لهذا المشروع.

وأشار رئيس لجنة السياحة إلى أن تطوير مسار العائلة المقدسة يعد من أهم المشروعات القومية لمصر، مضيفاً أنه في ضوء حرص اللجنة على استكمال تفقد كل النقاط المتعلقة بالمسار ستقوم بالزيارة لوضع حلول فعلية على أرض الواقع بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة.

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وشدد صدقي على أهمية السياحة والتعامل معها على أنها صناعة اقتصادية خدمية وتمثل مورداً من أهم الموارد الاقتصادية للدولة خاصة أن مصر بها أنماط سياحية متعددة مثل السياحة الدينية والعلاجية، مؤكداً أن الاهتمام بالملف السياحي ضرورة.

وقال رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن السياحة الدينية والاستشفائية من السهل الاستفادة منها للنهوض بالسياحة وجذب انتباه السياح من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أنه يوجد في مجلس النواب مشروع قانون "السياحة الصحية" وخروجه للنور سيكون خطوة إيجابية لصالح السياحة في مصر.

يذكر أن لجنة السياحة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، للوقوف على ما تم تنفيذه في مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة المطرية والزيتون، وبخاصة أعمال التطوير التي تمت في منطقة شجرة مريم، وعدم استغلالها سياحيًا الاستغلال الأمثل حتى الآن.​