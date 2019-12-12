حواس يكشف أسرار الأهرامات لأشهر مغني اسكتلندي وعارضة أزياء في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

زار المغنى العالمي الأسكتلندي "كالفين هاريس"، وعارضة الأزياء العالمية "أدريانا فرانشيسكا ليما" منطقة آثار الهرم، حيث كان في استقبالهما عالم المصريات الدكتور زاهي حواس.

وشرح حواس لهما تاريخ المنطقة الأثرية وأسرار الأهرامات، واصطحبهما لزيارة تمثال أبو الهول، حيث أكد لهما أنه صخرة صماء لا يوجد أسفلها ممرات ويرجع للملك "خفرع" مؤسس الهرم الثاني، نافيا الادعاءات التي تتردد بوجود مدينة مفقودة تحت أبو الهول.

واستعرض حواس الاكتشافات الآثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وحفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، كاشفا عن تفاصيل أوبرا "توت عنخ آمون"، التي سوف تعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية عام 2020.

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