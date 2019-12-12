منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- (أ ش أ):
احتفل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام بأعياد رأس السنة الميلادية، حيث دعت إدارة المنتدى الحضور للاحتفال بأعياد رأس السنة مساء اليوم الخميس من خلال المشاركة في فعالية "شجرة رأس السنة".
ويشارك الحضور في الاحتفالية من خلال كتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة على أن يتم إضاءة جميع المصابيح في آن واحد لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة.
وأعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.
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