وزير الري يزور السد العالي ومنطقة رمز الصداقة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تفقد وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الخميس، أعمال التطوير والتجديد بمنطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي على هامش زيارته لأسوان لحضور فعاليات منتدى السلام والتنمية المستدامة.

كما تفقد وزير الري - يرافقه المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمهندس محمد علي الشروني مدير عام الري بأسوان - السد العالي وخزان أسوان.

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وأكد مدير عام الصيانة بالسد العالي المهندس مصطفى جاد، أن أعمال تطوير منطقة رمز الصداقة بالسد، شملت استخدام المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، علاوة على الأعمال السابقة التي شملت تزويد المنطقة بلوحات إرشادية وصور تذكارية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالات تحويل مجرى نهر النيل ومشاركة رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها.

وأضاف أنه تم الاستعانة بلوحات عبارة عن 5 ورقات توضح كل منها شرحا تفصيليا عن الرمز ونبذة تاريخية عن بنائه، فضلا عن تزويد المنطقة بخريطة لدول حوض نهر النيل توضح روافد النهر من منابعه من البحيرات الإثيوبية والاستوائية وصولا إلى دول المصب، كما توضح للزائر علاقة السد العالي وبحيرة ناصر الصناعية بالسدود الأخرى.

وأشار إلى أنه تم إعادة تأهيل المنطقة وزيادة المساحات الخضراء المحيطة بها، كما تم إقامة سور من الجرانيت بالممر المؤدى للرمز، فضلا عن سور يحيط بمنطقة الرمز بالكامل مزود بكاميرات المراقبة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لخطة التطوير قدرت بنحو 4 ملايين جنيه، وتم تنفيذها في قرابة 4 أشهر.