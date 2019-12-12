إصابة 12 شخصًا وفقدان 3 جراء حريق على متن طراد الأميرال كوزنيتسوف الروسي

أصيب 12 شخصًا بجروح جراء حريق اندلع، اليوم الخميس، على متن الطراد الروسي "الأميرال كوزنيتسوف"، حسبما أورد مصدر بأجهزة الطوارئ الروسية.

وأشار المصدر، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الإخبارية، إلى أن مصير ثلاثة أشخاص آخرين لا يزال مجهولا.

من جهته، أعلن الأسطول الشمالي الروسي أن 10 من العسكريين الذين كانوا على متن السفينة تلقوا العلاج اللازم، مضيفا أن المطافئ سيطرت على النيران.

ووقع الحادث صباح اليوم، جراء شرارة انطلقت أثناء أعمال لحام

في إحدى حجرات السفينة، حيث كانت هناك كمية من الوقود المنسكب.

وذكرت "نوفوستي" أن جميع عمال الترميم المتواجدين على متن الطراد جرى إجلاؤهم، وأن الطراد لا يحمل على متنه أي أسلحة أو عتاد عسكري.

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وكان "الأميرال كوزنيتسوف"، وهو الطراد الروسي الوحيد القادر على حمل طائرات، يخضع، منذ سبتمبر 2018، لأعمال ترميم في أحد المصانع العسكرية قرب

مدينة مورمانسك (شمال غرب روسيا)، ونقل إلى مصنع آخر بعد حادث سقوط رافعة على متنه، في أكتوبر من العام نفسه، تضرر إثره جزء من سطحه.

وبدأت أعمال ترميم الطراد بعد عودته، في فبراير 2017، من شرق البحر الأبيض المتوسط، حيش شارك في العمليات العسكرية في سوريا.

وفي يونيو الماضي، صرح القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال نيكولاي يفمينوف، بأن الأسطول الحربي الروسي يعول على عودة "الأميرال كوزنيتسوف" إلى الخدمة في العام 2021.

ويتوقع أن يكون بمقدور الطراد الذي بدأ خدمته في العام 1991، أن يخدم بعد تحديثه 20 عاما إضافية.