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داوود أوغلو يقدم ملف تأسيس حزبه الجديد

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قدَّم رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو،  ملف تأسيس حزبه الجديد إلى وزارة الداخلية بعد استقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

ووفق ما نقله موقع "زمان" التركي، فإن هناك عدة أسماء مرجحة تداولها الإعلام للحزب الجديد، من بينها: "حزبنا" أو "حزب المستقبل" أو "حزب الاتحاد والإصلاح"، إلا أن

اسم حزب أوغلو الجديد سيكون "حزب الحياة والعدالة" (YAP)، أما الشعار فيتكون من هلال وميزان.

 

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تأسيس الحزب بشكل رسمي من خلال مؤتمر موسع يعقده أوغلو، غدا الجمعة.

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وكان داوود أوغلو أعلن استقالته من حزب العدالة

والتنمية الحاكم، في سبتمبر الماضي، معلنا نيته تشكيل حزب سياسي جديد، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية بات خاضعا لسيطرة مجموعة صغيرة وأن البلاد بحاجة إلى توجه سياسي مختلف.

 

ويعد داوود أوغلو، أحد أبرز المسؤولين في الدولة سابقا، حيث كان وزيرا للخارجية في 2009-2014 ورئيسا للوزراء في الفترة 2014-2016، وحليفا سابقا لأردوغان، وكان قد وجه انتقادات إلى سياسات الحزب الحاكم وأداء الحكومة في ما يخص الاقتصاد، والرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا.

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