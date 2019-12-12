الخارجية الصينية : 110 مليارات دولار حجم التجارة مع روسيا

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنج" إن التجارة مع روسيا وصلت إلى 32ر100 مليار دولار في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر، بزيادة 1ر3% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مع تحسن هيكل التجارة الثنائية، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن التجارة بين الجانبين ستصل إلى 110 ملياراتدولار بنهاية العام.
وأضاف فنغ –في تصريح اليوم الخميس- أنه خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، ارتفعت واردات الصين من المنتجات الزراعية من روسيا بنسبة 4ر12% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادراتها من السيارات إلى روسيا بنسبة 4ر66%.
وتابع فنغ أنه في الفترة بين شهري يناير وأكتوبر ارتفعت استثمارات الصين المباشرة في روسيا بنسبة 7ر10% على أساس سنوي، لافتا إلى أنه تم اعتبار عامي 2018 و2019، عامين للتعاون والتبادلات المحلية بين الصين وروسيا، حيث نفذت مناطق وشركات محلية من البلدين تعاونا وثيقا.
كما أعلنت الصين وروسيا عامي 2020 و2021، للابتكار العلمي والتكنولوجي، حيث ستستغل البلدان هذه الفرصة لدعم التعاون العملي في مجالات مختلفة.
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