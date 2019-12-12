20.43 % نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى الثالثة عصرا بالجزائر

أعلن محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 20.43 % حتى الساعة الثالثة عصرا (الرابعة بتوقيت القاهرة).

وقال شرفي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس "إن نسبة المشاركة بلغت 7,92% في الساعة الحادية عشر صباحا، قبل أن ترتفع إلى 20.43 % في الثالثة عصرا.



وأضاف شرفي أن هناك 19 ولاية يفوق نسبة المشاركة فيها 20 %، و19 ولاية أخرى تفوق نسبة المشاركة فيها 25 %، وبقية الولايات تتراوح النسبة بها بين متوسط إلى ضعيف.



وأشار إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات سمحت لمندوبي المرشحين بمرافقة محاضر الفرز من مقار اللجان إلى مقر المجلس الدستوري، معربا عن

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شكره للقيادة العليا للجيش لتخصيصها طائرات لنقل محاضر الفرز ومندوبي المرشحين من المناطق النائية.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مستقل)، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.



وبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت القاهرة) حيث فتحت مراكز التصويت في كافة الولايات أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا

عليها لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.



ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة، لتعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد ذلك النتائج الأولية، بينما سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16 – 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، بحسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالقوائم الانتخابية نحو 24.4 مليون ناخب، من بينهم نحو 914 ألفا من المقيمين بالخارج.



وتجرى الانتخابات اليوم في 61 ألفا و14 مكتب تصويت منها 135 مكتبا للبدو الرحل، و30 ألفا و301 مكتب خاص للرجال، و26 ألفا و569 مكتبا خاصا بالنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفا و181 مركزا للتصويت من بينها 1756 مركزا خاصا بالنساء.