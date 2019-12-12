مباحثات هندية سورية بشأن تنشيط التعاون البرلماني

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، أهمية تنشيط العلاقات البرلمانية مع الهند وتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات بما ينعكس على الشعبين في البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس أن صباغ نوه -خلال لقائه مع سفير الهند بدمشق حفظ الرحمن- بموقف الهند الداعم لبلاده فيوجه الحرب الإرهابية التي تشن عليها، لافتا إلى أن سوريا تعطي الأولوية في علاقاتها للدول التي وقفت إلى جانبها في مواجهة الإرهاب.
الشعب السوري من ظروف صعبة وتشاركه محنته وتشجب العدوان التركي على الأراضي السورية، ومؤكداً استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون مع سورية في مختلف المجالات كما هو قائم في مجال البعثات الدراسية والتدريب والتأهيل.
بدوره أشاد السفير الهندي بعلاقات التعاون التي تجمع البلدين، موضحا أن الهند تدرك ما مر به
وكشف السفير أن فريقاً هندياً سيذهب إلى سورية للعمل في مجال الأطراف الصناعية وتوقيع اتفاقية مع الحكومة السورية لإنشاء مركز المتميزين في تقنيات المعلومات وشهادته ستكون من المعهد الهندي.
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