الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رئيس وعضو مجلس قروي شعفاط بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ممثلين عن مجلس قروي شعفاط شمال شرقي القدس.

وأفادت مصادر فلسطينية في شعفاط، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس

قروي شعفاط اسحق أبو خضير، وعضو المجلس ناصر أبو خضير، إثر دعوتهم لوقفة احتجاجية، غدا بعد صلاة الجمعة أمام مسجد شعفاط، ضد هجمات المستوطنين الأخيرة في البلدة.



يذكر أن مستوطنين قد أعطبوا يوم الاثنين الماضي إطارات 186 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في المنطقة في أكثر من حي بالبلدة.