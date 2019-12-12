يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" بزيارة إلى أسبانيا ومقر الاتحاد الأوروبي وسلوفينيا خلال الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح اليوم الخميس - إن وانغ سيحضر خلال زياراته اجتماع وزراء الخارجية الـ14 لاجتماع آسيا-أوروبا في أسبانيا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية يقوم بهذه الزيارات بناء على دعوة جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، وميرو سيرار نائب رئيس وزراء ووزير خارجية سلوفينيا. آسيا-أوروبا في أسبانيا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية يقوم بهذه الزيارات بناء على دعوة جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، وميرو سيرار نائب رئيس وزراء ووزير خارجية سلوفينيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الصين يبدأ السبت المقبل زيارة إلى أسبانيا وسلوفينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.