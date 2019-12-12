الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مديرية المحفد بأبين جنوب اليمن

استعادت قوات الجيش اليمني، السيطرة على مديرية المحفد، في محافظة أبين، جنوبي البلاد، من قبضة مليشيات المجلس الانتقالي، التي لاذت بالفرار.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت"، اليوم الخميس - أن قوات الجيش داهمت عددًا من المواقع التي كان يتحصن بها عناصر تخريبية،تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي، عقب تنفيذها أعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش في مديرية المحفد، وضبطت قوات الجيش خلال المداهمة عددًا من تلك العناصر التخريبية في المديرية.
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