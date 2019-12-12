مباحثات هندية عمانية بشأن تطوير العلاقات الثنائية

حرص وفد تجاري هندي برئاسة شيري سارباي باتل وزير الطاقة والبتروكيماويات بالهند على زيارة غرفة تجارة وصناعة عمان، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في قطاع الأعمال والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص بين البلدين.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، فقد أشار المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة العمانية خلال المقابلة إلى أن

بلاده تزخر بموارد كثيرة مما يجعل فضاء الاستثمار بها زاخرا وواعدا، كما يؤهلها موقعها المتميز والمطل على المحيط الهندي لأداء دور محوري واستراتيجي بالمنطقة، لاسيما مع التوسع في إنشاء المناطق الحرة على طول الساحل العماني التي تمثل عنصر جذب للاستثمارات الخارجية علاوة على ما توفره بلاده من حوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب فضلا عن تطور جانب القوانين والتشريعات ذات الصلة.



من جانبه، أكد شيري سارباي وزير الطاقة والبتروكيماويات الهندي على عمق العلاقات العمانية الهندية التاريخية والتجارية، مشيدًا بما تحظى به السلطنة من مقومات استثمارية تشجع المستثمر الأجنبي فضلا عن التسهيلات التي تقدم للمستثمر، كما حث أصحاب الأعمال على الاستفادة وتبادل الخبرات، سعيا لتوثيق العلاقات التجارية وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وشجع على تأسيس شراكات تجارية بين البلدين الصديقين.