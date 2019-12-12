ترامب يعلن قرب توقيع اتفاق تجاري ينهي الخلاف مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده باتت «قريبة جدا» من توقيع «اتفاق مهم» مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة.

وكتب ترامب، على تويتر، «نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا».

وتخوض الصين والولايات المتحدة، صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، مفاوضات لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

يأتي إعلان ترامب قبل أيام فحسب من موعد فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على مزيد من الواردات الصينية.

بدورها، أكدت الصين، اليوم الخميس، أن هناك «تواصلا وثيقا» بين مفاوضي البلدين من دون تفاصيل إضافية.

وقالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يلتقي ترامب بكبار مستشاريه التجاريين، في وقت لاحق اليوم، لبحث موعد 15 ديسمبر الجاري المقرر لفرض الرسوم الجمركية الجديدة.

وفي حال عدم إحراز تقدم، تدخل تلك الرسوم الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من الأحد في الولايات المتحدة، وتستهدف الإلكترونيات والملابس الرياضية.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين أن يعزز موقع ترامب كمفاوض مع اقتراب موعد توجيه مجلس النواب الاتهام إليه في القضية المتعلق بأوكرانيا.

ولم يدل البيت الأبيض بأي تفاصيل عن ماهية «الاتفاق المهم» الذي أشار إليه ترامب.

وتبادل البلدان رسوما جمركية بمليارات الدولارات على منتجاتهما وبضائعهما. وأثرت الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين على نمو الاقتصاد العالمي.

وسبق للرئيس ترامب أن أعلن أكثر من مرة عن قرب التوصل إلى اتفاق مع الصين.