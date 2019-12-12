كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد .. الوالد القائد والمثل الأعلي.. #بوخالد_امن_وامان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هذه اللحظات التي ترسخت نكتبها ونخلدها عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهو المدرسة في الحكم والسياسة والقيادة والعطاء لشعبه، وسعادته هي فرحة وطن.

محمد بن زايد .. هو حامى الديار صمام الأمان وحامى العريان، هو فخر الإمارات والخليج، القائد المغوار، هو وراء كل أمان وسلام في المنطفة. هو ولد زايد العظيم. رجل أسكن شعب دول في قلبه، استحق أن تنبض قلوبهم بحبه. من مثله بو خالد.. هو القائد الشجاع مع الصغير ومع الكبير. #بوخالد.. السد المنيع أمام الدول الداعمة للإرهاب. أخذ من الزمن كل الشموخ وكسب من الطنانة المهابة. هو أسد الإمارات، وحفيد العظماء. هو الصديق الوفي وقت الضيق وفي كل الأوقات. وأخيراً .. #بو خالد هو ضحكة وطن.

محمد_بن_زايد.. رجل السلام رجل المصدقية في المنطقة خيب أمالهم. "حمى الدار والجار دعم الإنسانية رعى الصغير والكبير ، جعل نفسه سور للمسلمين فكام الله مهاه بجنوده".

ولد سموه قبل ٥٨ عاماً في قلعة المويجعي في العين واليوم يعد مثلاً أعلى لأبناء الإمارات.. عندما قابلته كان قائداً للقوات الجوية في لباسه العسكري وكان يعد مثالاً للأخ المرتبط مع أخيه في العزم والحزم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عندما كان ولياً للعهد في قصر المشرف.

وقد تخرج سموه في كلية ساند هيرست الملكية في بريطانيا عام ١٩٧٩ وقد أكسبته هذه الكلية التوجه العسكري والانضباط ودورات في الطيران ودورات في المظليين، كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً أميرياً بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٠٤ بتعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، ومنذ تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي تميز في رئاسته، وساهم سموه في تطوير القوات المسلحة لدولة الإمارات، من حيث التخطيط الاستراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية، مستلهماً توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد ساهمت توجيهاته المباشرة والقيادية، في جعل القوات المسلحة الإماراتية مؤسسة رائدة تحظى بتقدير عدد كبير من المؤسسات العسكرية الدولية.

ويشغل سموه أيضاً عدداً من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية للدولة. ويعرف عن سموه بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي للوصول بها إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية.

لو أكتب عن سموه في العطف والرحمة وتواضعه وأبوته وحنانه وعسكريته وصلابته وحزمه في المواقف التي تتطلب ذلك فلن نستطيع وصفها وكتابتها كما هي في الواقع لأن هذه الأوصاف تذكرنا بالمرحوم طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يعد سموه نسخة عنه.

قرقاش: اسم محمد بن زايد يرتبط بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرتبط بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا.

وقال معاليه في حسابه على تويتر" يرتبط اسم محمد بن زايد بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا، دولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والتسامح، والطموح المستند على المواطن المؤهل، والاعتماد على رافعة التعليم والعلوم، هي الرؤية المضادة لأيديولوجيا الفوضى وفوضى الأيديولوجيا".

نبذة من دوره السياسي..لذلك القائد العظيم

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نموذج لسياسي يحترم التاريخ والقيم والثقافة ويتطلع إلى دور كبير للإمارات، كما أنه يتميز بالمحافظة الشديدة على قيم مؤسسة الحكم التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لذلك هناك الكثير والكثير من السمات التي يمكن أن نكتشفها في هذه الشخصية،.

لقد لفت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنظار الخليج كله بتعامله التاريخي الكبير مع جيرانه من دول الخليج وبخاصة السعودية والكويت والبحرين وأيضاً مع قطر التي حاول مراراً كي يعيدها إلى بر الأمان الخليجي.

المشهد وبشكل دائم ملفت للنظر عبر الاحترام الكبير الذي يبديه سموه لقادة كبار مثل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لقد كسب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حب الجماهير في الخليج كله ليس بسبب دعاية إعلامية ولكن لأن سموه حقيقة في تعامله وفي إنسانيته وفي وطنيته أصبح رمزاً سياسياً في الخليج وبين العرب والعالم.

الاستراتيجية السياسية التي تتبناها دولة الإمارات شهدت لمسات مؤثرة من شخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فالسياسة الإماراتية حققت الكثير من التوازن الاستراتيجي في المنطقة ومن دون شك فقد قادت الإمارات بسياسات معتدلة الكثير من الملفات في المنطقة. ولعل أكثر ما يلفت النظر الاتجاه العميق في السياسات الإماراتية التي قادها سموه والتي ركزت على ترسيخ العمق الخليجي في كل التحركات التي تقوم بها الإمارات.

في الواقع هناك الكثير والكثير ما يمكن قوله عن شخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولكن الأهم أن هذه النجاحات تشبه أمواج البحر يمكنها ببساطة أن تغرق فيها الجزيرة.

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مسيرته في القوات المسلحة

اخذ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتطوير القوات المسلحة من ناحية الأعداد والتدريب والتنظيم والتسليح وذلك انسجاما مع خط مسيرة النهضة الشاملة.

منذ ان أصبح مكلفا برئاسة الأركان في الثلاثين من ديسمبر عام 1992م ، بناءاً على المرسوم الاتحادي رقم (83) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ، دخلت عملية تطوير القوات المسلحة عهداً جديداً بارزاً ورائداً حيث تعززت القدرات الدفاعية للقوات المسلحة ، وأصبحت تتمتع بمكانة لائقة ومرموقة تتناسب مع أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

دوره في المجلس الأعلى للبترول

يتولى محمد بن زايد منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول الذي يشرف على شركة بترول أبوظبي الوطنية، وهو الجهاز الرئيسي المسؤول عن الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي. وأشرف على تنفيذ عدة استراتيجيات للتطوير والتنويع، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج النفط الخام والبنزين والمركبات الأروماتية؛ وتسعير الغاز؛ والسعة الإنتاجية للبولي أوليفين.

يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للتنمية التي تمثل، منذ تأسيسها في عام 2002، الأداة الاستثمارية الرئيسية لحكومة أبوظبي، وتهدف لتعزيز المزايا الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد للإمارات من خلال التنويع الاقتصادي والاستثمار العالميإضافة إلى ذلك، فهو يشغل منصب رئيس مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي يعتبر مؤسسة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في البلاد. وبصفته رئيس المجلس، أطلق مبادرة «شراكة» التي تسعى إلى تعزيز القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، وتسهيل إدارة الأعمال والاستثمار في أبوظبي. وسعى المجلس تحت قيادته لتنفيذ العديد من المبادرات لتنمية ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. في يونيو 2018، وافق على حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم إماراتي على مدار 3 سنوات، تهدف إلى تسهيل الاستفادة من المزايا الاقتصادية طويلة الأمد للإماراتيين والمستثمرين على حد سواء. كما أمر أيضًا بإجراء مراجعة شاملة لأنظمة وقوانين البناء لتحفيز التنمية الحضرية.يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، الذي يستثمر الأموال نيابة عن أهل أبوظبي بهدف تنويع الاقتصاد وعولمته. وتضم محفظة «أديا» الاستثمارية أكثر من 24 فئة من فئات الأصول والفئات فرعية.وافق على مجموعة من الحزم التحفيزية للتكنولوجيا الزراعية بقيمة مليار درهم لتمويل المشاريع المرتبطة بالزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية والطاقة الحيوية والزراعة الداخلية.

مبادرات التعليم والابتكار

عمل محمد بن زايد على رفع مستوى التعليم في الإمارات العربية المتحدة ليضاهي أعلى المعايير الدولية، من خلال منصبه كرئيس مجلس أبو ظبي للتعليم، الذي تم تأسيسه في عام 2005 لتطوير وتنفيذ استراتيجيات تهدف لتطوير التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب تطوير التعليم العالي. كما أنه يرأس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي يعزز المشاركة الأكاديمية في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية ذات الصلة بالمنطقة. دعم تطوير التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشجع ثقافة الابتكار من خلال رعاية فعاليات مثل المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. كما أسس تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت، لتحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز إقليمي للبحث في مجال الروبوت والأنظمة ذاتية التحكم. في عام 2008، تم اختيار المجموعة الأولى من الطلاب لبرنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي ضمن مبادرة مع جامعة نيويورك أبوظبي يتم فيها تكريم الطلاب المتفوقين في الإمارات العربية المتحدة ومنحهم فرصًا أكاديمية وقيادية مميزة.

الأعمال الخيرية الأخرى

في عام 2011، تعهد كل من محمد بن زايد ومؤسسة غيتس بتقديم 50 مليون دولار لتمويل شراء وتوصيل اللقاحات للأطفال في أفغانستان وباكستان.وتم منح ثلثي المبلغ الإجمالي البالغ 100 مليون دولار إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين لشراء وإعطاء لقاحي خماسي التكافؤ والمكورات الرئوية، لتحصين ما يقارب 5 ملايين طفل أفغاني ضد ستة أمراض. وتم تخصيص ما تبقى من قيمة التبرع لمنظمة الصحة العالمية، التي استخدمته لشراء وإعطاء جرعة فموية من لقاح شلل الأطفال لما يقارب 35 مليون طفل في أفغانستان وباكستان. كما أعلنت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال في أبريل 2018 أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد استكملت التزامًا بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، كان قد تعهد به محمد بن زايد في قمة اللقاحات العالمية، التي أقيمت عام 2013 في أبوظبي، بتوزيع آخر 12 مليون دولار من المبلغ.

وتضم مساهماته ضمن مبادرات الصحة العالمية أيضًا تبرعًا بقيمة 30 مليون دولار لصالح ’الشراكة من أجل دحر الملاريا‘ للمساعدة في مكافحة الملاريا. وبعد شهر من الإعلان عن التبرع، استضافت أبوظبي منتدىً عالميًا للصحة يركز على الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض في أنحاء العالم مثل الملاريا وشلل الأطفال والعَمى النَّهري. كما قدم 55 مليون درهم لمبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر.[21] أما ماراثون زايد الخيري، الذي يقام في مدينة نيويورك، فقد جمع ملايين الدولارات منذ إطلاقه في عام 2005. إذ يرفع السباق مستوى الوعي بأمراض الكلى، وتذهب عائداته إلى مؤسسة الكلى الوطنية الأمريكية. وقد أطلق محمد بن زايد هذه الفعالية تكريمًا لوالده، الذي خضع لعملية زرع كلى في كليفلاند كلينك عام 2000.

ساعد في تحسين الصحة العالمية من خلال إطلاق صندوق "بلوغ آخر ميل" في عام 2017، لجمع 100 مليون دولار بهدف القضاء والسيطرة على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، والتي تعيق فرص التنمية الصحية والاقتصادية في المجتمعات الأكثر فقرًا حول العالم.

تعهد بمبلغ 20 مليون دولار للصندوق، إلى جانب مساهمين آخرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والحكومة البريطانية. وستتم إدارة هذه التبرعات من قبل صندوق محاربة الأمراض المدارية، وهو منصة استثمارية خيرية تركز على التعامل مع الأمراض المدارية المهملة الخمسة الأكثر انتشارًا: وهي العمى النهري، داء الخَيطيّات اللمفية، شلل الأطفال، الملاريا، ومرض الدودة الغينية. إضافة لذلك، أعلن محمد بن زايد عن نيّته تأسيس معهد أبحاث مقرّه أبوظبي لتطوير سياسات لمكافحة الأمراض المُعدية.