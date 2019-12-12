سلطة الانتخابات بالجزائر: مشاركة شعبية "مرضية" في الاستحقاق الرئاسي

ويشرف على عملية تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية 501 ألف و31 مراقبا، بينهم 427 ألفا و854 مراقبا في مكاتب الاقتراع و66 ألفا و410 في مراكز التصويت.

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ودعا الرئيس الجزائري المؤقت، أمس الأربعاء، الناخبين إلى التصويت بقوة في انتخابات الرئاسة في جميع محافظات البلاد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرا أنها السبيل "للخروج بالبلاد من أوضاع لا مصلحة للبلاد في استمرارها".

وبدأت العملية الانتخابية وسط دعوات للمقاطعة، وللخروج في "مظاهرات مليونية" في العاصمة ومختلف المحافظات، معتبرين أنها "آخر فرصة لوقف العملية الانتخابية".

ومع بدء التصويت أغلق محتجون بولاية بجاية شمالي البلاد أحد مراكز الاقتراع، عقب مظاهرات رافضة إجراء الاستحقاق الانتخابي أسوة بمدن أخرى في البلاد.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن متظاهرين حطموا مركزين انتخابيين في منطقة القبائل شرق البلاد.