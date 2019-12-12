كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تؤجل عقد قمة حول العملية العسكرية في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع النيجر، على تأجيل قمة مهمة تركز على العملية العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي حتى بداية العام المقبل، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز".

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان اليوم الخميس، إن "ماكرون اتصل برئيس النيجر محمدامو إيسوفو؛ للتعبير عن دعمه بعد يوم من هجوم شنه متشددون إسلاميون، أسفر عن مقتل 71 جنديا على الأقل في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا".

واتفقوا على تأجيل القمة المقرر عقدها في 16 ديسمبر، في بلدة باو الفرنسية الجنوبية بمشاركة رؤساء دول مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا.

وقال ماكرون: إنه "يتوقع أن يوضح قادة غرب إفريقيا أنهم يريدون ويحتاجون إلى مساعدة عسكرية من فرنسا، على الرغم من المشاعر المعادية للفرنسيين، التي أعرب عنها بعض المحتجين".

تعد عملية فرنسا في غرب ووسط إفريقيا أكبر مهمة عسكرية في الخارج؛ حيث يعمل فيها 4500 فرد، وتدخلت فرنسا في مالي عام 2013، بعد أن سيطر المتطرفون على المدن الرئيسية في الشمال ونفذوا نهج قاسي من الشريعة الإسلامية.

في تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة، قتل المهاجمون المرتبطون بالدولة الإسلامية في العادة عشرات الجنود في منطقة الساحل، وقتل 13 جنديًا فرنسيًا في تحطم طائرة هليكوبتر في مالي الشهر الماضي.

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وفي وقت سابق، أوضح ماكرون أن "فرنسا ستعيد النظر في دورها بشأن العملية العسكرية في غرب ووسط إفريقيا، بعد أن أدى حادث تحطم طائرة هليكوبتر إلى مقتل 13 جنديًا، أثناء قتالهم متطرفين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية".

وأخبر الرئيس الفرنسي المراسلين "مهمتنا هناك لها أهمية كبيرة، لكن ما نعيشه الآن يقودنا إلى النظر في جميع الخيارات الاستراتيجية"، مشيرًا إلي أن الحكومة الفرنسية والقوات المسلحة سيعملان على هذه القضية في الأسابيع المقبلة.