أوضاع المستشفيات العمومية تخرج الأطر الصحية للاحتجاج..تراكم المشاكل يقتل ولا يعالج!

نظمت الهيآت النقابية، المكونة للتنسيق المحلي النقابي في القطاع الصحي، اليوم الخميس، في طنجة، وقفة احتجاجية إنذارية، في المستشفى الجهوي محمد الخامس، بسبب تردي وضعية المؤسسات الصحية الاستشفائية في المدينة.

ورفع المحتجون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، شعارات تندد بالنقص الحاد في الموارد البشرية، والتجاهل التام للمشاكل المتراكمة من طرف المسؤولين، ما أصبح يهدد جودة الخدمات على مستوى المؤسسات الاستشفائية، وانعدام الشروط العلمية، والمهنية لممارسة المهام الصحية.

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ودعت النقابات الأربع الأطر الصحية إلى تشكيل جبهة محلية للدفاع عن الحق في الصحة.