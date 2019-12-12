للبحارة والصيدين..مندوبية الصيد تحذر من الإبحار بسبب سوء أحوال الطقس

حذرت مندوبية الصيد البحري بمنطقة الجبهة البحارة والصيادين من خطورة الإبحار في سواحل المنطقة الممتدة بين مدينتي الناظور وسبتة، بسبب أحوال الطقس السيئة المتوقعة.

وذكرت المندوبية في نشرة حول توقعات أحوال الطقس، اليوم الخميس، أن المنطقة المذكورة ستشهد إلى غاية يوم السبت المقبل رياحا شرقية بقوة تتراوح بين 6 إلى بوفور، مع أمواج غربية شمالية إلى شمالية غربية بعلو يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

وأضافت بأن البحر سيكون خلال هذه الفترة كثير الهيجان، مع جو غائم وممطر، بالإضافة إلى ضعف الرؤية البحرية.

ودعت المندوبية البحارة إلى اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلى البحر خلال هذه الفترة مشيرة غلى أن سرعة الرياح صتصل إلى 74 كيلومترا في الساعة.