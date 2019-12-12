أعلن الفنان المصري، تامر حسني، أخيرا، أنه يخطط رفقة زوجته المغربية، بسمة بوسيل، لإنجاز عمل فني مخصص للأطفال، تتكلف الأخيرة بإخراجه.
وصرح “نجم الجيل” لبرنامج “إيتي بالعربي”، أن زوجته المغربية بسمة بوسيل، تستعد لدخول ميدان الإخراج، وسيقترح عليها إخراج أحد فيديو كليباته قريبا، إضافة إلى أنهما يخططان لتقديم عمل مخصص للأطفال من إخراجها.
وخضعت بسمة بوسيل لتكوين في ميدان الإخراج في عاصمة الضباب لندن، لخوض تجربة في ميدان جديد، غير الغناء، الذي اعتزلته بعد زواجها، وتصميم الأزياء، الذي احترفته سابقا.
وإلى جانب ذلك، تملك بسمة بوسيل علامة تجارية خاصة بها، تسوق منتوجات العناية بالبشرة، المعتمدة على زيت أركان، التي يتميز بها المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر المغربية بسمة بوسيل تدخل عالم الإخراج.. وتستعد لتقديم عمل مع زوجها تامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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