كريستيانو: ” أرغب في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال”

عبر كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي المحترف في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، عن رغبته في تفادي مواجهة فريقه السابق، ريال مدريد، في الدور الثاني لمنافسات دوري أبطال أروبا، بعد أن ضمن نادي السيدة العجوز تواجده في الدول الموالي كمتصدر للمجموعة.

وتأهل الريال أيضا للدور الثاني، لكن كمحتل للمركز الثاني، ما يجعل إمكانية مواجهته للنادي الإيطالي قائمة فعليا.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية، إن “الريال فريق كبير واستثنائي، كما أنه يملك خبرة كبيرة في المنافسات الأروبية، أنا أفضل أن أواجه لاحقا.. ربما في المباراة النهائية”.

وأكد النجم البرتغالي بأنه واثق جدا بقدراته وبقدرة فريقه على المنافسة بقوة على جميع الألقاب، بالإضافة إلى تجاوزه الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” الإصابة أصبحت جزئا من الماضي، لقد تحسنت الآن، كما أننا أكدنا بأننا عائدون بقوة بعد الفوز على ليفركوزن، لقد قدمنا مباراة كبيرة خاصة في الجولة الثانية”.