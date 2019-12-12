“ادعولي”.. آخر كلمة قالتها ناشطة فلسطينية قبل اعتقالها من طرف قواة الاحتلال – فيديو

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، رئيسة مجلس مؤتمر طلبة جامعة بير زيت السابقة، شذى ماجد حسن، خلال اقتحامها لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
ونشرت عائلة شذى فيدو للحظة الاعتقال على موقع التواصل الاجتماعي، بعد مداهمة منزلها في حي عين مصباح، وودعت الطالبة أسرتها بكلمة “ادعولي”، ليتم نقلها إلى جهة مجهولة.
وقالت شقيقة شذى: “لحظة اقتحام المنزل طلبوا منا الهويات، ولم يفتشونا، وأحضروا ورقة، وقال الضابط بدنا شذى تيجي معنا، وأحضروا مجندة وسحبتها إلى خارج المنزل بعنف”.
وأضافت المتحدثة نفسها: “عاملوها بقسوة خلال الاعتقال، وأوقفوا الدوريات العسكرية في شارع آخر، وأخذوها من بين الأشجار”.
وتدرس شذى في كلية الآداب في جامعة بير زيت في تخصص علم النفس، وترأست، في العام الماضي، مؤتمر مجلس الطلبة.
وشهدت مدينة رام الله مواجهات بين مجموعة من الشبان، وقوات إسرائيلية، تخللها إطلاق للقنابل الغازية، والرصاص المعدني، ما أدى إلى إصابة مسعف والعديد من المواطنين بحالات اختناق، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المدينة.
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