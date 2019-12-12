ترامب يحرك سوق النفط بتغريدة: قريبون من توقيع اتفاق مع الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من توقيع "اتفاق مهم" مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة.

وكتب ترامب على حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا"، دون مزيد من التفاصيل.

وصعدت عقود النفط الآجلة 1.66 في المئة بالنسبة لخام برنت، مباشرة بعد إعلان ترامب قرب التوصل لـ "اتفاق تجاري مع الصين".

وبحلول الساعة 17:12، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.66 في المئة أو 1.05 دولارا إلى 69.75 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس، بنسبة 1.48 في المئة أو 88 سنتا إلى 59.63 دولارا للبرميل.

وجاءت تغريدة ترامب، بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدرس إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات صينية، كانت ما تزال مقررة منتصف الشهر الجاري.

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والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بأكثر من 18.5 مليون برميل يوميا، بينما الصين أكبر مستورد للخام وثاني أكبر مستهلك بمتوسط 13 مليون برميل يوميا.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على سلع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات منذ بداية 2018، ما أدى إلى تداعيات سلبية بالأسواق المالية وتوتر ثقة الشركات والمستهلكين.

وبعد قرابة 11 شهرا من المباحثات التجارية، لم يوقع الجانبان على أية توافقات أولية بشأن إنهاء 15 شهرا من الزيادات المتبادلة في الرسوم والجمارك على واردات البلدين.

وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين البلدين في واشنطن.

واتفقت الولايات المتحدة والصين آنذاك على "مرحلة أولى" من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.