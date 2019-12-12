لن تتوقّعوا: عمّ بحث الناس على "جوجل"في 2019؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف موقع "جوجل"، اليوم الخميس، عن نتائج البحث الأكثر انتشارًا، لأكثر الأخبار التي تم البحث عنها خلال 2019 والتي كانت أكثر نتائج غريبة وغير متوقعة.

وكانت مواضيع الرياضة، من بين الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، واحتلت مباراة الهند وجنوب إفريقيا في كأس العالم للكريكت، المركز الأول في قائمة المواضيع الأكثر بحثًا هذا العام.

وتصدر المركز الثاني وفاة الممثل الأميركي الشاب، كاميرون بويس، بينما حلت بطولة "كوبا أميركا" التي أقيمت في الصيف، في المركز الثالث.

وأما في خانة الأخبار، فجاءت بطولة "كوبا أميركا" بالمركز الأول، متقدمةً على حريق كاتدرائية نوتردام، ورغم وجود بطولات كبيرة أخرى في كرة القدم، فإن بطولة "كوبا أميركا" كانت الأكثر بحثًا في عام 2019، في عالم كرة القدم المستديرة.

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وأما أكثر الأشخاص الذين تم البحث عنهم على "جوجل"، كان لاعب كرة القدم الأميركية، أنطونيو براون الذي احتل المركز الأول، بعد أن فقد نجوميته، إذ لم يرغب أي ناد بالتعاقد معه بسبب سلسلة من التصرفات غير اللائقة، وحادثة اعتدائه على زوجته، فيما حل النجم البرازيلي، نيمار المركز الثاني، بعد الجدل الكبير الذي دار حول احتمالية انتقاله لفريق برشلونة الإسباني، الصيف الماضي.

وأما في خانة الأفلام، تصدر فيلم "أفينجرز" قائمة الأفلام الأكثر بحثًا على "جوجل"، بينما جاء "جوكر" بالمركز الثاني، و"كابتن مارفيل" ثالثًا.

وكانت للانتخابات الأميركية، لها القدر الكافي من نتائج البحث، إذ دخل رياضيون ومشاهير أميركيون غير معروفين على النطاق العالمي.

ومن الغرائب أيضًا، تواجد 4 أميركيين في قائمة الرياضيين الأكثر بحثًا في 2019، وذلك ربما يعود إلى طريقة البحث الأميركية التي تعتمد على استخدام "جوجل"، بينما يفضل متابعي الرياضة في الدول الأخرى البحث عبر "تويتر" أو التطبيقات الأخرى.

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