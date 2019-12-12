القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيكشف فيراري عن سيارته الجديدة لموسم 2020 في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في 11 شباط/ فبراير المقبل، وتوقع مسؤولو الفريق أن تكون أقل سرعة من نظيرتها هذا العام، لكنها ستكون مجهزة بشكل أفضل لمنافسة مرسيدس البطل، بعد موسم مخيب في 2019.
وقال رئيس فريق فيراري للصحافيين، ماتيا بينوتو، في مصنع مارانيلو، إن فيراري ترغب في تطوير أفضل للانسيابية في سيارة 2020 التي لم يكشف عن اسمها.
ولم يفز أقدم وأكثر فرق فورمولا 1 نجاحا بأي لقب للسائقين منذ فعلها الفنلندي كيمي رايكونن في 2007.
وقال بينوتو "لا نتوقع أن يصبح فيراري أسرع في المسارات المستقيمة مثلما كان عليه الأمر هذا الموسم".
وأضاف أن الهيكل الجديد للسيارة سيخضع لاختبارات تصادم بينما ستستمر أعمال التطوير من أجل تجهيز كل شيء قبل اختبارات برشلونة في شباط/ فبراير.
وقال بينوتو إن السيارة ستشهد "تغييرات مهمة في المحرك" بعد أن أثارت وحدة الطاقة جدلا هذا العام وسط اتهامات لفيراري بمحاولة الالتفاف على القواعد وهو ما نفاه الفريق بشدة.
وبدأ فيراري 2019 ضمن الفرق المرشحة للقب بعد أن سجل أزمنة سريعة في التجارب، لكنه أخفق في الارتقاء لمستوى التوقعات.
وفاز مرسيدس بلقبي السائقين والصانعين للعام السادس على التوالي، في إنجاز لا سابق له، بينما حقق لويس هاميلتون لقبه السادس في بطولة العالم بعد أن فاز في 11 من 21 سباقا.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق فيراري يعرض سيارته لموسم 2020 في شباط المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.